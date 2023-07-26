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Serinlemek için denize girdi, canından oldu

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#Ordu#Deniz#Boğulma
Serinlemek için denize girdi, canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 10:15

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Sezen Yıldız (43), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

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Olay, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahile çadır kuran Sezen Yıldız, serinlemek için denize girdi. Yıldız, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, 1,5 saatlik çalışmayla Yıldız'ı bulup, kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Sezen Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sezen Yıldız’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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#Ordu#Deniz#Boğulma

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