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Serinlemek için baraja giren çocuk hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Baraj Kazası#Arama Kurtarma
Serinlemek için baraja giren çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 14:25

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün öğle saatlerinde serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki yabancı uyruklu Davut Bozan, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Bozan'ın cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde bulundu.

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Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ortaklı Mahallesi Tahtaköprü Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin çocuğu olan zihinsel engelli Davut Bozan, bir arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla baraja girdi. Bozan, kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için baraja giren çocuk hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Davut Bozan'ın cansız bedeni sabah saat 05.00 sıralarında barajda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Gaziantep#Baraj Kazası#Arama Kurtarma

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