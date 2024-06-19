×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Serinlemek için baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 kişi, boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kahramankazan#Kurtboğazı Baraj Gölü
Serinlemek için baraj gölüne giren 2si kardeş 3 kişi, boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 20:56

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu 2'si kardeş 3 kişi, serinlemek için girdikleri Kurtboğazı Baraj Gölü'nde boğuldu.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga (18) serinlemek için suya girdi. Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark edip jandarmaya haber verdi.

EKİPLER 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde botla arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Kahramankazan#Kurtboğazı Baraj Gölü

BAKMADAN GEÇME!