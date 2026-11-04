Serin ve yağışlı hava geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı: Kar yağışı için tarih verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞLA BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71’E ULAŞTI

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı.

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İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı. Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilinecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Uyarı verilen iller; Hatay, Osmaniye, Adana, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugünden itibaren etkili olacak soğuk hava nedeniyle yurdun iç kesimleri için yerel ölçekte zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke geneli bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak, serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hissedilir derecede azalarak gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkenin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ayrıca düşük hava sıcaklıkları nedeniyle yurdun iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, perşembe günü yurt genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Trabzon'un doğusu, Rize ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Cuma günü Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'deki kuvvetli yağışların devam edeceği, hafta sonunda ise yağışların ağırlıklı olarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Perşembeden itibaren yurt genelinde düşüşünü sürdürecek olan sıcaklıklar, mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Bu hava değişimine bağlı olarak, özellikle hafta sonuna doğru Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Pazar günü ise bazı il merkezlerinde yer yer kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

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MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ile Tekirdağ çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana doğusunda kuvvetli; Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli; kuzeyi ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Gaziantep’in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı