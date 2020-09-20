Serin hava geliyor; mevsim normaline dönüyoruz

Genel Müdürlük’ten Hürriyet’e yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yağış olarak ülkemizi sıkıntıya sokacak olağanüstü bir durum yok. Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bugünden sonra Akdeniz’de lokal yağışlar olacak. Bu kısa ve orta vadeli tahminimiz. Uzun vadeli tahminde ise ekim ayı eylül ayına kıyasla daha soğuk olacak. Ancak belli dönemlerde 1-2 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebilir.

İSTANBUL ISINACAK

İstanbul’da dün kuvvetli rüzgâr vardı. Hava kapalıydı. Rüzgârlı havalarda hissedilen sıcaklık daha düşük geliyor insana. Buna ‘Wind Chill’ etkisi diyoruz. Bugün ise en yüksek sıcaklığı 23 derece bekliyoruz. Yarından sonraki günlerde hava sıcaklığı 26-27 dereceye çıkacak. Bu da mevsim normallerinde beklenen bir sıcaklık, aşırı bir artış değil.”