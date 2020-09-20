MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSerin hava geliyor; mevsim normaline dönüyoruz
GeriGündem Serin hava geliyor; mevsim normaline dönüyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Serin hava geliyor; mevsim normaline dönüyoruz

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Serin hava geliyor; mevsim normaline dönüyoruz
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne kadar mevsim normallerinin 3-5 derece üstünde seyreden havanın artık normale dönmeye başlayacağını açıkladı.

Genel Müdürlük’ten Hürriyet’e yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yağış olarak ülkemizi sıkıntıya sokacak olağanüstü bir durum yok. Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bugünden sonra Akdeniz’de lokal yağışlar olacak. Bu kısa ve orta vadeli tahminimiz. Uzun vadeli tahminde ise ekim ayı eylül ayına kıyasla daha soğuk olacak. Ancak belli dönemlerde 1-2 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebilir.

İSTANBUL ISINACAK

İstanbul’da dün kuvvetli rüzgâr vardı. Hava kapalıydı. Rüzgârlı havalarda hissedilen sıcaklık daha düşük geliyor insana. Buna ‘Wind Chill’ etkisi diyoruz. Bugün ise en yüksek sıcaklığı 23 derece bekliyoruz. Yarından sonraki günlerde hava sıcaklığı 26-27 dereceye çıkacak. Bu da mevsim normallerinde beklenen bir sıcaklık, aşırı bir artış değil.”

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle