Serin hava dalgası geliyor! En sıcak günün ardından İstanbul'a müjde: 17 ilde sağanak yağış bekleniyor...

Haberin Devamı

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminine göre kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşerken 17 ilde sağanak yağış uyarısı verildi.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Temmuz Pazartesi günü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta başında yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sağanak yağış beklenen iller; Afyonkarahisar, Osmaniye, Ordu, Giresun, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum.

Haberin Devamı

İSTANBUL SERİN HAVA ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bugün itibarıyla kuzeyden gelen serin bir hava var. Öncelikle Marmara'da etkisini gösterecek. İstanbul'la birlikte sıcaklık yerleri biraz daha yaz değerlerimize, mevsim normalleri değerlerimize biraz daha yaklaşmış olacak. Bu serin hava ile birlikte Marmara'nın doğusunda yağış var. İstanbul içinde bir hafif yağmur ihtimali gözüküyor. Bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak" dedi.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.