Serik'te seyir halindeki otomobil yandı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Serik'e bağlı Orta Mahalle Lökçüoğlu üst geçidinin altında çıktı. Serik istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 LLL 91 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.