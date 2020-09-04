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Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Serik'te seyir halindeki otomobil yandı

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Serik'te seyir halindeki otomobil yandı
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü, park ettiği otomobilden inerek canını kurtardı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Serik'e bağlı Orta Mahalle Lökçüoğlu üst geçidinin altında çıktı. Serik istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 LLL 91 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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