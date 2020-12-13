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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Serik'te sağanak nedeniyle tarım alanları su altında kaldı

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Serik'te sağanak nedeniyle tarım alanları su altında kaldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Serik'te dün gece şiddetli yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kökez Mahallesi, Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı.

Kökez Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi mezbahası önünde yolda biriken sular bazı mahallelere ulaşıma engel oldu. Sürücüler yoldan geçmekte zaman zaman zorlandı. Ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.

Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.

Serikte sağanak nedeniyle tarım alanları su altında kaldı

 

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