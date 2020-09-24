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Gündem
Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Serik’te kaza: 3 yaralı

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Serik’te kaza: 3 yaralı
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Serik ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Şükrü Gelen’in kullandığı 07 AAV 017 plakalı otomobille Mehmet Cenap Kuşçu’nun kullandığı 07 AKL 185 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kuşçu ile araçta bulunan kimliği açıklanmayan bir çocuk ile bir kadın yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar tedaviye alındı.

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