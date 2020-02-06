Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı, aşırı yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri sular altında kaldı.

Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucunda suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Gündoğdu, can kaybı olmadığını kaydetti.