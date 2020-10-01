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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Serik’te 8 bin ton pamuk bekleniyor

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Serik’te 8 bin ton pamuk bekleniyor
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde bu sezon 26 bin dönümde yapılan pamuk ekiminden yaklaşık 8 bin ton ürün bekleniyor.

Antalya’nın pamuk üretiminin yarısına yakınının karşılayan Serik’te bu yıl 26 bin dönüm pamuk ekimi yapıldı. Bu ekim alanlarında ise yaklaşık 8 bin ton pamuk hasılatı bekleniyor. 2019 sezonunda 26 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılan Serik’te 9 bin ton rekolte elde edilmişti. 2018 yılında ise pamuk ekilen arazilerin büyüklüğü 28 bin dekar olarak gerçekleşmişti.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), Antalya’da 2020-2021 kütlü pamuk alımının kilosunu 4,50 TL olarak açıkladı.

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