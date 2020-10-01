Serik’te 8 bin ton pamuk bekleniyor

Antalya’nın pamuk üretiminin yarısına yakınının karşılayan Serik’te bu yıl 26 bin dönüm pamuk ekimi yapıldı. Bu ekim alanlarında ise yaklaşık 8 bin ton pamuk hasılatı bekleniyor. 2019 sezonunda 26 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılan Serik’te 9 bin ton rekolte elde edilmişti. 2018 yılında ise pamuk ekilen arazilerin büyüklüğü 28 bin dekar olarak gerçekleşmişti.



Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), Antalya’da 2020-2021 kütlü pamuk alımının kilosunu 4,50 TL olarak açıkladı.