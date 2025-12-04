Şerife’yi de eski eşi katletti... Çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Haberin Devamı

Barışmak isteyen Caymaz, olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 2 çocuk annesi Şerife Gelmeli kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim Halil Caymaz aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şerife Gelmeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Caymaz ise hastaneye kaldırıldı. Gelmeli’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri’ye gönderildi.