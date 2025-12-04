×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şerife’yi de eski eşi katletti... Çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Otopsi#Kayseri
Şerife’yi de eski eşi katletti... Çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

Gaziantep’te İbrahim Halil Caymaz (32), 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Şerife Gelmeli (32) ile konuşmak için dün 14.00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi’ndeki evine gitti.

Haberin Devamı

Barışmak isteyen Caymaz, olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 2 çocuk annesi Şerife Gelmeli kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim Halil Caymaz aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şerife Gelmeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Caymaz ise hastaneye kaldırıldı. Gelmeli’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri’ye gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Otopsi#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!