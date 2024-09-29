Serhat’a saldırıda tüm şüpheliler yakalandı

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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Kavacık Mahallesi’nde perşembe gecesi yorumcu arkadaşı Berkay Tokgöz ile gerçekleştirdiği programın ardından dışarı çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadaşıyla otomobile binmek istedikleri sırada yanlarına yaklaşan motosikletli kasklı bir kişi tarafından tek el ateşle sağ ayağından vurulan Serhat Akın, saldırıdan kurtulmak için otomobilin arkasına saklanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden hızla kaçtı.

HEPSİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Serhat Akın, ayağından 2 kez ameliyat olurken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ve çete saldırısı ihtimalini değerlendiren polis, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu silahla ateş eden O.D. ve motosikleti kullanan O.M. isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler ilk olarak olaydan önce ve sonra başka bir otomobil ile olayı gerçekleştiren şüphelilere gözcülük ve yardım ettiği belirlenen E.Ü. ve M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis çalışmalarını sürdürerek dün gece saatlerinde de silahı kullanan O.D. ile motosikleti kullanan O.M. ve onlarla beraber hareket eden İ.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gelişmeleri sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bütün şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Serhat Akın’a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz.

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AYAĞININ FOTOĞRAFI 34 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Olayın hemen ardından kanlar içinde yerdeyken vurulan ayağının fotoğrafını çeken Serhat Akın, sosyal medya hesabından paylaşıp, “Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe” ifadelerini kullanmıştı. O fotoğrafın sosyal medyada görüntülenme sayısı 34 milyona ulaştı.



