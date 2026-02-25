Serhat Öğretmen’e Almanya’dan prestijli ödül

Haberin Devamı

ALMANYA’nın en prestijli eğitim ödüllerinden “Deutscher Lehrerpreis 2025” (Alman Öğretmen Ödülleri) sonuçlandı. Nürnberg’deki Berufsschule 9’da (Meslek Lisesi) görev yapan Türk öğretmen Serhat Gökçe, ‘Üstün Öğretmen’ kategorisinde ülke genelinde seçilen 10 isim arasına girdi.

Ödülü daha da anlamlı kılan detay ise Gökçe’nin bu onura, bizzat ders verdiği mezuniyet sınıfı öğrencileri tarafından gizlice aday gösterilmesiyle ulaşması oldu. Öğrencilerinin jesti, genç eğitimcinin sınıfta kurduğu güçlü bağın ve özverili çalışmalarının en somut kanıtı olarak yorumlandı. Almanya genelinde yaklaşık 6 bin 500 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Serhat Gökçe yenilikçi öğretim metotları ve pedagojik başarısıyla jüriyi etkilemeyi başardı. Bu başarı, Nürnberg mesleki eğitim camiasında da gururla karşılandı.

EMEĞİN EN SOMUT KARŞILIĞI

Nürnberg eğitim yetkililerinden Cornelia Trinkl yaptığı açıklamada Serhat Gökçe’yi tebrik ederek, “Öğrenciler tarafından aday gösterilerek ülke çapında ödüle layık görülmesi, eğitim alanındaki emeğinin ve gönülden çalışmalarının en somut karşılığıdır” ifadelerini kullandı. Türk kökenli eğitimcinin bu uluslararası başarısı Almanya’daki Türk toplumu tarafından da takdirle karşılanırken, Gökçe’nin önümüzdeki dönemde düzenlenecek ödül töreninde plaketini alması bekleniyor. Gökçe’yi aday gösteren öğrencileri, “O, her zaman endişelerimizi dinler ve okul eğitimimizin ardından iş hayatına başarılı bir şekilde başlayabilmemiz için elinden geleni yapar” dedi.