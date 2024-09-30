Serhat Akın'ın avukatı: Kumar borcu değil yorumları yüzünden vurdular

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Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve ona yardım eden 5 kişi sorguda çözüldü.

Emniyetin tespitine göre Akın'ı 250 bin lira karşılığında vurdular.

Serhat Akın'ın vurulmasının perde arkasındaki neden iddiaya göre kumar... Eski futbolcu iddiaya göre kumar borcunu ödemediği için program çıkışıda silahlı saldırıya uğradı.

Tespitlere göre vurun talimatını hakkında 4 ayrı yakalama kararı olan Gürcistan'daki firari Hasan Şahin verdi. Tanık ifadesine göre Akın'ı vuran Ozan Dalmaz'ın silahlı saldırı talimatını Şahin verdi, Saldırı içinde 250 bin liraya anlaşıldı.

O iddiayı Kanal D Haber Serhat Akın'ın avukatı Savaş Adalet'e sordu. Adalet'in ise yanıtı "kumar borcu değil yorumları yüzünden vurdular" oldu.





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