Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

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İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Serhat Akın'ı program çıkışı vuran Ozan Dalmaz ve 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HASAN ŞAHİN'İN TEHDİT ETMESİ NEDENİYLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre Serhat Akın'ı vuran o saldırgan ifadesinde bunu anlattı:

"Ben bu eylemi akrabam olan Hasan Şahin'in tehdit etmesi nedeniyle gerçekleştirdim. Hasan Şahin yurt dışında ikamet eder. Hasan Şahin Beykoz'daki konum bilgisini hem bana hem Osman'a atmıştı."

İKİLİ BİRBİRİNİ SUÇLADI

Dalmaz'ın ifadesinde Osman dediği kişi saldırı sonrası motosikleti kullanan Osman Mukan'dı. Mukan, Dalmaz'ın tehdit edilmediğini söyledi. Mukan "Ozan'ın Hasan tarafından tehdit edildiği doğru değildir. Ozan bu eylemi tehdit altında yapmadı" ifadelerini kullandı.

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İkili Serhat Akın'ı vurmaları karşılığında aldıkları 250 bin lira için de birbirlerini suçladı. Ozan Dalmaz "Bu işi para karşılığında yapmadım. Parayı teslim alan Osman Mukan'dır" dedi.

Osman Mukan ise "Parayı teslim aldığım doğru değildir. Ben parayı aldım ancak Ozan'ın bana söylemesi üzerine aldım. Ayrıca Ozan parayı getiren kişi ile de konuşuyordu. Kişinin isminin Yunus Görecek olduğunu ifadelerden sonra öğrendim" diye konuştu.

KARDEŞLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Yunus Görecek de dinlemeye takılmamak için Gürcistan'daki çete lideriyle sosyal medya üstünden konuşmuş. Tetikçiye verilecek parayı almaya da dikkat çekmemek için 4 ve 9 yaşındaki kardeşleriyle gitmiş. Görecek ifadesinde "Parayı almaya kardeşlerimle birlikte gittim. Bir suç eylemi içerisinde olsaydım kardeşimle birlikte para almaya gitmezdim" dedi.

Akın'ın saldırgan Ozan Dalmaz'ın elinden kurtulması ihtimaline karşı ikinci bir ekip daha vardı. Aracın direksiyonunda ise Eyüp Üzer yer alıyordu. Üzer "Korsan taksiciyim" savunması yaptı.