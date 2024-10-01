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Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında 5 kişi tutuklandı

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#Serhat Akın#Silahlı Saldırı#Ozan Dalmaz
Serhat Akına silahlı saldırı olayında 5 kişi tutuklandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yakalanan tetikçi Ozan Dalmaz’ın da arasında bulunduğu 5 şüpheli ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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İstanbul Beykoz’da 26 Eylül’de 23.30 sıralarında, yorumcu arkadaşı Berkay Tokgöz ile gerçekleştirdiği sosyal medya üzerinden yayınlanan spor programından çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğramıştı. Akın’a, sol ayağından iki, sağ ayağından bir mermi isabet etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden kaçarken, Akın hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinde 3 adet 9 mm kovan ele geçirilmişti. Tetikçi Ozan Dalmaz ve motosikleti süren Osman Mukan ile saldırganları başka bir otomobille olay yerine getirip olaydan önce ve sonra saldırganlara gözcülük yaptıkları belirlenen E.Ü., M.A., İ.T. ve Y.G. isimli şüpheliler Tuzla’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştı. Şüpheliler dün ‘kasten yaralama’ suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Dalmaz ve Mukan’ın da arasında bulunduğu 5 kişi ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. M.A. ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

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KUMAR İDDİALARINI YALANLADI

Silahlı saldırıyla ilgili ortaya atılan kumar iddialarına avukatları Ahmet Yaşar ve Savaş Adalet tarafından yalanlama geldi.
Öte yandan olayın talimatını verdiği öne sürülen ve Gürcistan’da olduğu tespit edilen firari şüpheli H.Ş.’nin, Büyükçekmece’de Uğur Can D.’nin öldürülmesine karıştığı da tespit edildi.

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#Serhat Akın#Silahlı Saldırı#Ozan Dalmaz

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