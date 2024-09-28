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Serhat Akın'a silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya: Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2'si yakalandı

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#Serhat Akın#Bakan Yerlikaya#Silahlı Saldırı
Serhat Akına silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya: Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2si yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 15:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski milli futbolcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve olaya karışan 2 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.

Serhat Akına silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya: Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2si yakalandı

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

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Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir.

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#Serhat Akın#Bakan Yerlikaya#Silahlı Saldırı

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