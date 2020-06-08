Sergüzeşt ne demek? Sergüzeşt nedir? Sergüzeşt TDK kelime anlamı

Sergüzeşt kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Özellikle ülke çapında bilindik bir kitabında ismi olarak öne çıkıyor. Ayrıca birçok farklı yazılı kaynak ve önemli edebi eserlerin cümlelerinde yer alan bir kelimedir. TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelime anlamı, ‘Macera’ şeklinde tanımlanıyor.

Sergüzeşt Ne Demek?

Türkçede aslına bakılırsa macera kelimesi daha çok değerlendirilirken, özellikle birçok büyük eserde yer aldığı için sergüzeşt kelimesi çok fazla merak ediliyor. Telaffuz açısından da zorluk yaratan bir kelime olsa dahi, edebi eserlerde yer aldığı için merak edilen sözcüklerden biridir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu bu kelime için karşılık olarak, ‘macera’ sözcüğünü bize sunuyor.

‘’İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp birtakım sergüzeştler geçirmek ister.’’ R. H. Karay

Bu cümlede de olduğu gibi macera ya da maceralar anlamı üzerinden amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Genelde gündelik hayatın çok kullanılan bir sözcüğü olmasa bile, amaca uygun değişik yerlerde değerlendirilebilir. Zira TDK açısından kabul edilmiş ve Türkçede yerleşik bulunan kelimelerden biridir. Aynı zamanda Bu kelime karşınıza çıktığı zaman ne denmek istediğini cümle içerisinden daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Önemli edebi eserlerde ve kaynaklarda karşılaşırken, bazı kitapların da doğrudan ismi olarak değerlendirilmektedir.