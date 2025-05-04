×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sergi bugün ziyarete açıldı: Türk Dünyası Antalya’yı resmetti

Güncelleme Tarihi:

#Türk Devletler Teşkilatı#Azerbaycan#Antalya
Sergi bugün ziyarete açıldı: Türk Dünyası Antalya’yı resmetti
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 07:00

Türk Devletler Teşkilatı ve Azerbaycan Sanatçılar Birliği’nin organizasyonunda 10 farklı ülkeden 14 ressam, “Türk Dünyası Paleti” konseptiyle Antalya’yı resmetti. Antalya’nın turistik önemli destinasyonlarını gezen sanatçılar, 11 günde 28 resim yaparak, gördüklerini tuvallere aktardı.

Haberin Devamı

Azerbaycan Sanatçılar Birliği ve Uluslararası Sanatçılar Kulübü, Türk mirasıyla birleşen Türk dilli ülkeler arasındaki tarihi bağlantılarının modern gerçeklikler temasında güçlendirilmesi amacıyla bir proje hazırladı. Bu amaçla Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızıstan ve Kazakistan sanatçı birliklerinin katılımı ile uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelecekteki etkinliklerin planlanması konuşuldu.

Sergi bugün ziyarete açıldı: Türk Dünyası Antalya’yı resmetti

TÜRK DÜNYASI PALETİ

Bu çalışmalar kapsamında 12-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Şabran şehrinde “Türk Dünyası Paleti” sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyum süresince de ülkeye davet edilen sanatçılar, gördükleri yerleri resmettiler. Resimler ise Bakü’de ziyaretçilere sergilendi. Türk Dünyası Paleti projesinin ikinci ayağı için ise Türkiye belirlendi. Projenin ev sahipliğini ise Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın destekleriyle Antalya’nın Alanya ilçesi üstlendi. Azerbaycan Sanatçılar Birliği Başkanı Farhad Halilov, Hürriyet’e yazdığı mektupta 24 Nisan’da Alanya’da başlayan Türk Dünyası Paleti’ne ilişkin olarak, “Alanya’daki uluslararası sempozyuma Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan ve Litvanya’dan sanatçılar katıldı. Bu sempozyum sonrasında da Alanya Belediyesi alanında sempozyumun sergisi düzenlenecek. İlerleyen yıllarda da diğer ülkelerde yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Sergi bugün ziyarete açıldı: Türk Dünyası Antalya’yı resmetti

10 ÜLKEDEN 14 RESSAM

Bu kapsamda 10 farklı ülkeden 14 ressam, Antalya’nın turistik, coğrafi işaretli ürünlerinin olduğu önemli destinasyonları gezdi. Sanatçılar, 11 günde 28 resim yaparak, gördüklerini tuvallerine aktardı. Bu resimler bugün Alanya Belediyesi Kızılkule Galerisi’nde bir sergi ile ziyaretçilere açıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Devletler Teşkilatı#Azerbaycan#Antalya

BAKMADAN GEÇME!