Sergi bugün ziyarete açıldı: Türk Dünyası Antalya’yı resmetti

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Azerbaycan Sanatçılar Birliği ve Uluslararası Sanatçılar Kulübü, Türk mirasıyla birleşen Türk dilli ülkeler arasındaki tarihi bağlantılarının modern gerçeklikler temasında güçlendirilmesi amacıyla bir proje hazırladı. Bu amaçla Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızıstan ve Kazakistan sanatçı birliklerinin katılımı ile uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelecekteki etkinliklerin planlanması konuşuldu.

TÜRK DÜNYASI PALETİ

Bu çalışmalar kapsamında 12-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Şabran şehrinde “Türk Dünyası Paleti” sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyum süresince de ülkeye davet edilen sanatçılar, gördükleri yerleri resmettiler. Resimler ise Bakü’de ziyaretçilere sergilendi. Türk Dünyası Paleti projesinin ikinci ayağı için ise Türkiye belirlendi. Projenin ev sahipliğini ise Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın destekleriyle Antalya’nın Alanya ilçesi üstlendi. Azerbaycan Sanatçılar Birliği Başkanı Farhad Halilov, Hürriyet’e yazdığı mektupta 24 Nisan’da Alanya’da başlayan Türk Dünyası Paleti’ne ilişkin olarak, “Alanya’daki uluslararası sempozyuma Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan ve Litvanya’dan sanatçılar katıldı. Bu sempozyum sonrasında da Alanya Belediyesi alanında sempozyumun sergisi düzenlenecek. İlerleyen yıllarda da diğer ülkelerde yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.

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10 ÜLKEDEN 14 RESSAM

Bu kapsamda 10 farklı ülkeden 14 ressam, Antalya’nın turistik, coğrafi işaretli ürünlerinin olduğu önemli destinasyonları gezdi. Sanatçılar, 11 günde 28 resim yaparak, gördüklerini tuvallerine aktardı. Bu resimler bugün Alanya Belediyesi Kızılkule Galerisi’nde bir sergi ile ziyaretçilere açıldı.