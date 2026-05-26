Serenay serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Hakkında soruşturma başlatıldığını yurtdışındayken öğrenen oyuncu Seranay Sarıkaya, mümkün olan en kısa sürede ülkeye döneceğini ve prosedürleri yerine getireceğini açıklamıştı. Sarıkaya, Türkiye’ye döndü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Sarıkaya ifadesinin ardından saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.