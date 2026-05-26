Serenay serbest bırakıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 07:00
İSTANBUL’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Mabel Matiz, Berkay ve Tan Taşçı’nın aralarında bulunduğu 26 kişiye yönelik gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlardan doktor Mehmet Rahşan tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
Hakkında soruşturma başlatıldığını yurtdışındayken öğrenen oyuncu Seranay Sarıkaya, mümkün olan en kısa sürede ülkeye döneceğini ve prosedürleri yerine getireceğini açıklamıştı. Sarıkaya, Türkiye’ye döndü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Sarıkaya ifadesinin ardından saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.