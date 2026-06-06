Serenay Sarıkaya’nın test sonucu çıktı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 Mayıs’ta Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Niran Ünsal, Berkay ve Haktan’ın bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Doktor Mehmet Rahşan tutuklanırken, 13’ü serbest bırakıldı. 11 isim ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan 25 kişiden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Osman Haktan Canevi’nin kan ve idrar örneklerinde, Blok3 mahlaslı Hakan Aydın’ın ise saçında esrar etken maddesi çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu’undan dün açıklanan raporda Serenay Sarıkaya, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin ve Mirgün Sırrı Cabas’tan alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi. Mehmet Rahşan’ın ise kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain, saç örneğinde ise metamfetamin ile kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi.