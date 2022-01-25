Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyin

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İstanbul Etiler’de oturduğu siteye girerken, saplantılı bir hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurmasıyla neye uğradığını şaşıran Serenay Sarıkaya, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın nasıl yaşandığını, adli sürecin nasıl işlediğini ve olayın kendisinde bıraktığı hasarı dile getiren ünlü oyuncu, kadınlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını mutlaka telefonlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

‘ÇOK ÜZGÜNÜM’

Saplantılı hayranının kendisini birkaç aydır rahatsız ettiğini ifade eden Serenay Sarıkaya, şunları söyledi: “Geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili Emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm...

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‘YALNIZ DEĞİLİZ’

Bu ve benzeri nice hikâyeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim. Polis ekipleri ‘KADES’ uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Yalnız değiliz...”