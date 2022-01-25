Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia Başka milli takım...6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia! Başka milli takım...#Okan Kocuk
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Tarihin en derin krizi... Floryaya gidemeyen G.Saraylı yöneticiTarihin en derin krizi... Florya'ya gidemeyen G.Saraylı yönetici#Galatasaray
Dış politikada hedef: Sorunsuz çember Kritik toplantının ayrıntıları belli olduDış politikada hedef: Sorunsuz çember! Kritik toplantının ayrıntıları belli oldu#Cumhurbaşkanlığı
Yoncalardan biri soldu Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...Yoncalardan biri soldu! 'Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...'#Fatma Girik
Manisalı Raphalein hikayesi Efsane yapımı hatırlattıManisalı Raphale'in hikayesi! Efsane yapımı hatırlattı#Raphael Esrail
Rahat uyu Saadet HanımRahat uyu Saadet Hanım#Saadet Göncay
Kılıçdaroğlu formül arayışındaKılıçdaroğlu formül arayışında#Kılıçdaroğlu
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyin

#Serenay Sarıkaya#KADES#Hayran
Serenay Sarıkaya kadınlara seslendi: Telefonlarınıza ‘Kades’i yükleyin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından, saplantılı bir hayranı yüzünden yaşadıklarını anlatarak kadınlara ‘KADES’ uygulamasını telefonlarına indirme çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

İstanbul Etiler’de oturduğu siteye girerken, saplantılı bir hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurmasıyla neye uğradığını şaşıran Serenay Sarıkaya, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın nasıl yaşandığını, adli sürecin nasıl işlediğini ve olayın kendisinde bıraktığı hasarı dile getiren ünlü oyuncu, kadınlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını mutlaka telefonlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

‘ÇOK ÜZGÜNÜM’

Saplantılı hayranının kendisini birkaç aydır rahatsız ettiğini ifade eden Serenay Sarıkaya, şunları söyledi: “Geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili Emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm...

Haberin Devamı

‘YALNIZ DEĞİLİZ’

Bu ve benzeri nice hikâyeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim. Polis ekipleri ‘KADES’ uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Yalnız değiliz...”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Sarıkaya#KADES#Hayran

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın