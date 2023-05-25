Şeref Holü’nde kayıtlar sürüyor

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Meclis’te Strateji Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Zuhal Karakoç Dora, bu kez milletvekili olarak geldiği TBMM’de kaydını yaptırdı. Meclis’te çalışma arkadaşları tarafından karşılanan Dora, parmak izini verdi. Rozetini ise eşi Yasin Dora taktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı da olan Pelin Yılık ise, kayıt işlemlerini annesi Saadet ve kardeşi Emre’yle yaptı. Vekillik rozetini annesi taktı. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle 1934 yılında seçilen Hatice Özgener’in ardından Çankırı’dan çıkan ikinci kadın milletvekili olduğunu söyleyen Yılık, “Bu benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Destekleyen, bana inanan, her daim sevgisini hissettiren herkese teşekkür ederim” dedi.