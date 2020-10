Serebral Palsilili özel çocuklar özel anlar yaşatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada her yıl 6 Ekim'de çeşitli farkındalık çalışmalarıyla anılan Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde eğlenceli bir etkinlik düzenleyerek özel çocukları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Büyükşehir, Serebral Palsili çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde yer alan binicilik kulübünde hayatlarında ilk kez at binen çocuklar hem eğlendi hem de özgüvenlerini artırıcı bir deneyim yaşadı. Büyükşehir ekipleri ve etkinliğe katılan aileler filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen, aynı zamanda serebral palsinin rengi olan yeşil kıyafetler giyerek hastalığın önemine dikkat çekti. At binme etkinliğinden sonra yorulan çocuklar dinlendikten sonra pasta üfledi. İnce motor becerileri yaşıtlarına göre daha zayıf olan çocuklar, Büyükşehir'in seramik öğretmeni eşliğinde seramik vazoları yeşile boyadı ve çiçek dikti.



Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde fizyoterapist olarak görev yapan Bilge Yıldırım, "At binmek çocuklar için çok önemli. Hem sosyalleşmelerini hem hayvanlarla etkileşimin artmasını sağlıyor hem de iletişimlerini güçlendiriyor. Serebral palsili çocuklarımızın ince motorları zayıf olduğu için seramik öğretmenimizle birlikte el sanatları etkinliği yapıyorlar. Serebral palsili çocuklarımızın her zaman yanındayız. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Esma Pendir, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kayıtlı olan kızı Emine Miray ile etkinliğe katıldığını dile getirerek, "Çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu oldu. Serebral palsili çocuklar için atların faydalı olduğunu söylüyorlarö dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin özel çocuklarla çok ilgilendiğini de ifade eden Pendir, İnşallah bu etkinlikler devam eder" diye konuştu.



Feride Aslan, oğlu Ulaş Çınar'a 1 yaşında serebral palsi teşhisi konduğunu ve o tarihten beri eğitim gördüğünü söyledi. 2 yıldır oğlunun Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gördüğünü ifade eden Aslan, "Belediyenin düzenlemiş olduğu at binme etkinliğine geldik. Büyükşehire ve yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.



Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Okuyaz Serebral palsi hastalığının nedenlerini gebelik öncesi, gebelik dönemi, doğum sırasında ve doğum sonrası oluşan nedenler olarak sınıflandırdı. Prof. Dr. Okuyaz, nedenleri bilmenin hastalığı önlemede çok önemli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Önlenebilirliğinin üzerinde durmak gerekiyor çünkü serebral palsi bir ömür boyu hem çocuğu hem aileyi hem de tüm toplumu etkileyen bir hastalık. İyi bir gebelik bakımı sağlanırsa çocuğun anne karnında daha sağlıklı büyümesi, gelişmesi yani bebeğin daha sağlıklı olması sağlanabilir. Zamanında ve düzgün bir doğum yapılabilirse, bebek sağlıklı bir ortamda doğar ve gerekirse yeni doğan bakım ünitesine alınırsa serebral palsi önlenebilir, azaltılabilir. İlk 4-6 ay arasındaki dokunuşlar, konuşma, çevrenin zenginleştirilmesi, fizyoterapist yaklaşımlarıyla çocuklar çok daha iyi hale getirilebilir. Çünkü bebek kendi beynini yeniden onarma kabiliyetine sahiptir. Hem erken müdahale merkezlerinin çoğalması hem de serebral palsi bakımında fizyoterapistlerin, fizik tedavi uzmanlarının, çocuk nöroloji uzmanlarının çoğalması ile hastalığın azaltılması, önlenmesi mümkün olacaktır."