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Serdar Ortaç'a hapis cezası

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#Serdar Ortaç#Yasadışı Bahis#İstanbul
Serdar Ortaça hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:41

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

MÜTALAADAN

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

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#Serdar Ortaç#Yasadışı Bahis#İstanbul

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