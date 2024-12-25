Serdar Ortaç’a 3 yıl istendi

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Serdar Ortaç yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılanıyordu. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na, sabah erken saatlerinde gelen Ortaç, sol kolu ve bacağında sorun olduğu için ayakta durmakta zorlandı. Serdar Ortaç’a tanıklık yapmak için adliyeye gelen Mehmet Ali Erbil de mahkeme salonu önünde bekledi.

‘HER ŞEY KONTROLÜM DIŞINDA OLDU’

İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu ifade etti. Malta’da bir açılış için teklif geldiğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini belirten Serdar Ortaç, savunmasında özetle şunları söyledi: “Havaalanına vardığımda daha önce tanımadığım Ünal ve Cenk isimli iki kişi beni karşıladı. Villada yemek yerken açılış organizasyonunu gerçekleştiren Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla, ‘Malta’da kumar yasaldır, sen de giyin’ dediler. Asla giyinmeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Bilerek ve isteyerek yasadışı bahis reklamı yapmadım. Kimseyi teşvik etmedim. Her şey kontrolüm dışında oldu. Kendi çektikleri videoyu sitelerinde yayınlamışlar. Canlı yayın yapıldığını bilmiyordum.”

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Cumhuriyet Savcısı, Ortaç’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı 25 Şubat’a erteledi.