Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil... ‘Gündeme özel’ dolandırıcılık

Haberin Devamı

Kamu kurumlarının aldığı tüm önlemlere rağmen telefon dolandırıcılarının yöntemleri değişiyor ve gelişiyor. Daha önce birçok vatandaşı, kendini savcı, polis olarak tanıtarak dolandıran kişiler, şimdi de ünlülere yapılan ‘yasadışı sanal bahis operasyonlarını’ senaryolarına dahil ederek vatandaşları dolandırmaya başladı.

Yasadışı sanal bahis ve kumar operasyonu ile dolandırılmaya çalışılanlardan biri olan kamu görevlisi C.B. başından geçenleri Hürriyet’e anlattı. C.B., “Önce cep telefonuma bir mesaj geldi. Mesajda, bir hukuk bürosunun ismi kullanılıyor, arabuluculuk dosyamın olduğu söyleniyor ve irtibat sağlamamam halinde mağdur olacağım yazıyordu. Panikle ilgili numarayı aradım. Bana, bahis veya şans oyunları oynama suçunu işlediğimi söylediler” dedi.

Haberin Devamı

‘RESMİ’ EVRAK GÖNDERDİLER

C.B. sözlerine şöyle devam etti: “Bir IP adresi verip yasadışı bahis oynadığımı, bunun da tespit edildiğini söylediler. Israrla bahis oynamadığımı anlattım ama karşımdaki kişi beni dinlemedi. ‘Elinizde resmi bir evrak var mı’ diye sorunca bana hemen mahkeme kararı niteliğindeki bir evrak attılar. Evrakı görünce daha da panikledim. Çünkü evrakta 86 bin TL’ye kadar idari para cezası ödeyebileceğim yazıyordu.

Önce mesaj attılar sonra sahte olduğu zor anlaşılan evrak gönderdiler.

‘KARABİBER GİBİ YANARSIN’

Evrakı alınca ilgili numarayı tekrar aradım. Tekrar bahis oynamadığımı anlatmaya çalıştım ama parayı da yatırmaya karar vermiştim. Telefondaki kişi, ‘Serdar Ortaç’ı görmediniz mi? Karabiber gibi yanar, hapse girersiniz” deyince şüphelendim. Telefonu kapatıp E-Devlet uygulamasına girdim. Sistemde hakkımda açılmış bir dava olmadığını görünce dolandırılmaya çalışıldığımı anladım. Yakınım olan bir emniyet görevlisini arayıp yardım istedim. O da bana dolandırılmaya çalışıldığımı anlatınca gerçek ortaya çıktı.”

HAKKINIZDA DAVA AÇILIP AÇILMADIĞINI E-DEVLET’TEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Haberin Devamı

- Dolandırıcıların gündemi çok iyi takip ettiğini söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Neşet Gündüz, “Yasadışı bahis olayına Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi ünlüler karışınca dolandırıcılara gün doğdu. Sahte evraklarla bu işi kullanmaya çalışıyor, bahisle, kumarla ilgisi olmayanları bile dolandırıyorlar. Hatta beni bile dolandırmaya çalıştılar. Kendilerine görevimi söyleyince telefon anında kapandı. Böyle bir çağrı ile karşılaşanlar mutlaka önce E-Devlet sistemine girsinler. Ünlülerin isimlerini duyunca paniklemesinler” diye konuştu.