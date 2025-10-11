×
Serdar Öktem suikastında 3 kişi itirafçı oldu

#Serdar Öktem#Suikast#Daltonlar Suç Örgütü
Ali Rıza AKBULUTElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:00

Avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ateş edenlerden 3 kişi itirafçı oldu. 3 şüpheli de talimatı kendisini Daltonlar suç örgütünün başı olarak tanıtan Alican Ç.’den aldıklarını, suikastın Caner Koçer’in intikamı için işlendiğini anlattılar. 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

AVUKAT Serdar Öktem, İstanbul Zincirlikuyu’nda 6 Ekim 2025’te trafikte beklediği sırada, başka bir otomobilden inen 4 saldırgan tarafından Kalaşnikoflu saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren ve yardım ettikleri tespit edilen 2’si 18 yaşından küçük, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin detayları ortaya çıktı. Saldırı sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobili kullanan Semih A. ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Semih A., Daltonların başı olduğunu söyleyen Alican Ç. tarafından arandığını ve tehdit edildikten sonra aracı kullanmayı kabul ettiğini anlattı.

Serdar Öktem suikastında 3 kişi itirafçı oldu

‘KARDEŞİMİZİN İNTİKAMI ALINDI’

Semih A., ifadesinde araçta bulunan Memo, Cengizhan, Ejder ve Sidar isimli kişilerin silah ve maskeleri takarak araçtan inip hedef gözetmeksizin Serdar Öktem’in aracına çok sayıda ateş açtıklarını söyledi. Araca binen şüphelilerin çok sevinçli olduğunu belirten Semih A., “Alican Ç.’yi aradılar ve ‘Kardeşimiz Caner Koçer’in intikamı alındı abi’ diye bilgi verdiler. Sonrasında nereye nasıl ateş ettiklerini kendi aralarında konuştular” dedi.

Serdar Öktem’in aracına ateş eden şüphelilerden olan Sidar Ö. de verdiği ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Olay anında cezaevinden izinli çıktığını ve ailesiyle tehdit edildiği için saldırıyı kabul ettiğini ifade etti. Sidar Ö. ifadesinde Alican Ç. isimli kişinin talimatlarıyla olayı gerçekleştirdiğini anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Ejder P. de her şeyin Alican Ç.’nin telefonuyla başladığını söyledi.

Savcılık ifadelerinin ardından 2’si çocuk toplam 9 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Serdar Öktem#Suikast#Daltonlar Suç Örgütü

