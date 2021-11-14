Serdar Demir kimdir? TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir hakkında bilgiler

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Serdar Demir 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Lisansını Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. 2002 yılında New York'ta İşletme dalında yüksek lisans derecesini elde eden Demir, ABD'de 8 yıl süreyle ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

TUSAŞ'TAKİ GÖREVLERİ



2009'da Türk Hava Yolları (THY) Kargo bünyesine katılan Demir, iki yıl Anlaşmalar Müdürü ve altı yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TUSAŞ'ta İşe Alım Müdürü olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Serdar Demir, yine aynı kurum bünyesinde Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi.