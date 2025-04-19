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Serçe parmağını arı soktu, fenalaşarak hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Arı
Serçe parmağını arı soktu, fenalaşarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 09:24

Adana’da arıcılık yapan bir kişi, üzerinde koruma kıyafeti olmasına rağmen arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden, üzerine giydiği koruma kıyafetiyle arılara bakım yapmaya başladı. Yaptığı bakım sırasında arı tarafından sol serçe parmağından sokulan ve arıya alerjisi olan İlhami Özden, kısa sürede yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özden’in öldüğünü tespit etti.

Sağlık ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yeri incelemenin çalışmasının ardından Özden’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Adana#Adana Haberleri#Arı

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