Narin'in babası Arif Güran, serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu: 'İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef'

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı. 15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KİM OLURSA OLSUN DEVLET ÇIKARACAK"

Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest bırakıldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. İşte Baba Arif Güran'ın açıklamalarından satır başları:

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"İlk gün beri demişiz. Devlet elinden gelenin fazlasını bile yaptı. Temennim kızımın sağ bulunmasıydı. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı. İlk ifadem de son ifadem de aynı ifadedir.

"KIZIMIN ACISINI YAŞAYAMIYORUM"

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

Misafirdim, gözaltı değildim. Araştırmalar devam ediyor. Kim bizden ne istedi? Biz lüks bir aile değildik çekirdek bir aileydik. Neticede soruşturma devam ediyor. Devlet kimden şüpheleniyorsa, herkesi alabilir. Bütün köy de alınabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

ŞÜPHELENDİĞİNİZ BİRİ VAR MI?

Ben jandarmayla paylaşmışım. Devlet her şeyi çıkaracak.

Sizden ricam ailem için çok fazla yorum yapılıyor. Valiliğin yaptığı açıklama neyse o doğrudur.

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Oğlum bir daha yakalanır bir daha alınır bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Kim yakalanıyorsa yakalansın.

"HER AKŞAM CAMİDE YANIMA OTURURDU"

O şahıs (Nevzat Bahtiyar), her akşam gelip camide oturduğum zaman benim yanıma oturan bir insan. İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz? Devlet öyle diyorsa öyledir.

Nevzat Bahtiyar

4-5 tane çelişkili ifade var. Bu da savcılarımız işidir, bizim işimiz değil.

Köy 90 haneli bir köydür. Güran 10-12 ev. Netice olarak neyin ne olduğunu bilmiyorum. Bilsem zaten söylerdim. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Bu sosyal medya hep yalan dolan. Herkesin bir şerefi vardır."