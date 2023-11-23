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Serbest kalan Banu Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#Banu Parlak#Adliye#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 11:55

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

Serbest kalan Banu Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti.

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Serbest kalan Banu Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı

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#Banu Parlak#Adliye#Gözaltı

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