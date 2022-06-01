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Seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş

#Kahramanmaraş#Narkotik#Uyuşturucu
Seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evin banyosunun klimalı ve özel ışıklandırma donanımı ile saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Kurduğu özel düzenekle 4 mevsim boyunca kenevir yetiştirmeye elverişli bir ortam oluşturulduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada; suçüstü yakaladıkları Ü.C. ve Ö.R.K. adlı şahısların üst aramasını yaptı. Üzerlerinden 0,72 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde çıkan şahıslar gözaltına alındı. Çalışmanın devamında, emniyete götürülen 2 şüphelinin uyuşturucu satın aldığı T.K. adlı şahıs da 1,16 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Narkotik ekipleri, operasyonun ikinci ayağında Ö.R.K. adlı şahsın evinde arama yaptı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden evi arayan narkotik ekipleri, ebeveyn banyosunun kapısını açtıklarında ise tam otomasyonlu bir uyuşturucu serası ile karşılaştı. Ö.R.K.’nin, banyosunda klimalı, buhar makineli, özel LED aydınlatma ve havalandırma sistemi kurduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu serasında, saksıda yetiştirilen 9 kök Hint keneviri ile 25,04 gram kubar esrar ve 2,53 Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelinin, Hint kenevirlerini daha hızlı büyütmek için bitki vitaminleri kullandığı ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.C. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Ö.R.K. ve T.K. adlı şahıslar ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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#Kahramanmaraş#Narkotik#Uyuşturucu

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