Serap’ı KADES de kurtaramadı... 14 no’lu dairede dehşet saatleri

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Vergi Başmüfettişi Serap Doğan (45), bir yıl önce gittiği bir fuarda Selahattin Özdemir (42) ile tanıştı, arkadaş oldu. Ancak bir süre sonra kendisini saplantı haline getiren Özdemir’den uzaklaşmak istedi. Bu sefer ölüm tehditleri almaya başladı. Bir türlü kurtulamayan genç kadın, çareyi Özdemir’i şikâyet etmekte buldu. Bunun üzerine nisan ayında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Ancak saplantılı adam, karara uymayarak Doğan’ı taciz ve ölümle tehdit etmeye devam etti. Öldürülme korkusuyla yaşayan Serap Doğan, 24 Mayıs’ta tekrar polis ve savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Fakat Özdemir ne tutuklandı ne de ayağına elektronik kelepçe takıldı.

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ABLA-KARDEŞİ REHİN ALDI

Selahattin Özdemir, önceki gün Serap Doğan’ın ablası ile oturduğu Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 852’nci Sokak’taki Güneş Apartmanı’na gitti. Başkasının ziline bastı, giriş kapısının açılmasıyla binanın en üst katındaki 14 numaralı daireye çıktı. Konuşmak istediğini söyleyerek içeriye giren Özdemir, bir süre sonra Serap’la ablasını silah zoruyla rehin aldı.

‘YANLIŞLIKLA BASTIM’ DEDİ

Serap Doğan, sabah saat 08.00’de bir fırsatını bulup daha önceden telefonuna indirdiği KADES uygulaması üzerinden polisten yardım istedi. Sinyali alan polis ekibi eve gitti, ancak silah tehdidi altında olan Doğan butona yanlışlıkla bastığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri apartmandan ayrıldı.

5 SAAT SONRA OPERASYON BAŞLADI

Yapılan ikinci bir ihbarın ardından yaklaşık 5 saat sonra polis ekipleri tekrar Güneş Apartmanı’na geldi. Ancak bu kez kapı açılmadı. Çünkü Özdemir, Doğan ve ablasını silah zoruyla rehin almıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldı. Olay yerine çok sayıda ekip otosu ve özel harekât polisi geldi.

VE 2 EL SİLAH SESİ DUYULDU...

Doğan’ın rehin tutulduğu daireyi gören karşı binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Özel harekât polisi ise kapıyı kırarak eve girmek için çalışma başlattı. O sırada elinde silah olan Özdemir, Doğan’ı teras kata çıkarırken, ablasını aşağıda bıraktı. Polis ekipleri eve girdiği sırada ise 2 el silah sesi duyuldu. Özdemir önce Doğan’ı öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti.

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ABLANIN FERYADI YÜREK YAKTI

Serap Doğan, uzun süredir ölüm tehdidi altındaydı. İki kez şikâyetçi oldu, uzaklaştırma kararı işe yaramadı. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlâl eden, açıktan öldürme tehditlerinde bulunan Özdemir tutuklansaydı veya elektronik kelepçe ile takip altına alınsaydı belki Doğan kurtarılmış olurdu. Eve ilk giden polis ekipleri biraz dikkatli davransaydı ve anında müdahale edilseydi yine Doğan şu an hayatta olabilirdi. Şimdi geride Doğan’ın öldürülmesinin ardından da ablasının yükselen “Seni kurtaramadım” feryadı kaldı.

KESKİN NİŞANCILAR ÇATIYA KONUŞLANDI

Selahattin Özdemir’in ablasıyla rehin tuttuğu Serap Doğan, bir fırsatını bularak cep telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Sinyali alan polis ekibi eve gitti, ancak silah tehdidi altında olan Doğan butona yanlışlıkla bastığını söyledi. Yaklaşık 5 saat sonra yine sinyal gelince Doğan’ı kurtarma operasyonu başlatıldı. Çatıya keskin nişancılar konuldu, özel harekât eve baskın yaptı. O sırada Özdemir önce Doğan’ı öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

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