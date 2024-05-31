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Serap Doğan cinayetinde yeni detaylar! KADES'ten yardım istemişti... Polis 9 dakikada binaya gitmiş, yönetici 'Serap yok' demiş

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#ANKARA#Serap Doğan#Kadın Cinayeti
Serap Doğan cinayetinde yeni detaylar KADESten yardım istemişti... Polis 9 dakikada binaya gitmiş, yönetici Serap yok demiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 15:27

Ankara'da Selahattin Özdemir (42) tarafından öldürülen vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın (45) Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastıktan 9 dakika sonra polis ekibinin binaya ulaştığı, yöneticinin "Serap diye biri yok" demesi ve telefonla aradığı Serap Doğan'ın, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" sözleri üzerine tutanak tutup, ayrıldığı ortaya çıktı. Özdemir'in eşya taşındığı için açık olan kapıdan binaya girip, çatıyı çıkarak Doğan'ın terasına atladığı belirlendi.

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Metal doğrama işi ile uğraşan ve evli Selahattin Özdemir, önceki gün, 1 yıl önce tanışıp saplantı haline getirdiği vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın ablası ile oturduğu Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 852'inci Sokak’taki eve gitti. Özdemir, Serap Doğan'ı tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Serap Doğan, dün Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇATIDAN TERASA ATLAMIŞ

Özdemir'in binaya girişi ve Serap Doğan'ın KADES uygulaması üzerinden yardım istemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Selahattin Özdemir, sabah Serap Doğan'ın ablası Aysel Doğan ile oturduğu 5 katlı apartmana, binada eşya taşındığı için açık olan kapıdan girdi. Çatıya çıkan Özdemir, buradan abla Aysel Doğan'ın en üst kattaki evinin terasına atladı. Bu sırada Serap Doğan, saat 09.51'de KADES butonuna bastı. Polis ekibi 9 dakika sonra binaya ulaştı. Bina yöneticisi, Aysel Doğan'ı tanıdığı için, polise Serap adında birisi oturmadığını söyledi. Polis, uygulamada çıkan Serap Doğan'ın telefon numarasını aradı. Serap Doğan telefonda polise, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" dedi. Polis tekrar numarayı aradığında telefon açılmayınca tutanak tutarak ayrıldı.

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3 SAAT REHİN ALMIŞ

Selahattin Özdemir, yaklaşık 3 saat boyunca Serap ve Aysel Doğan'ı yanındaki iki silahla rehin aldı. Özdemir, daha sonra Serap Doğan'ı çatı katına çıkardı. Bunu fırsat bilen Aysel Doğan, saat 13.00'te 112'yi arayarak tekrar ihbarda bulundu. Binaya polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Aysel Doğan, polisi görünce evden çıktı. Polis eve girdiğinde Serap Doğan ve Selahattin Özdemir'in cesetleriyle karşılaştı. Selahattin Özdemir'in, olaydan bir gün önce kendi ablasını arayarak, "Bütün malım senin" dediği de öğrenildi.

Serap Doğan'ın, Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı, ayrıca elektronik kelepçe ile denetim altına alınmasını da talep ettiği belirtildi. Serap Doğan'ın son dilekçesinde Özdemir'in kendisini, "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla öldüreceğim seni" diyerek, tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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#ANKARA#Serap Doğan#Kadın Cinayeti

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