MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSera tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi öldü
GeriGündem Sera tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Sera tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sera tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi öldü
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera tamiratı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi Emre Metin (32), yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde demir sera tamiratı yapan Emre Metin, dün akşam saatlerinde serada çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yerde kısa süre hareketsiz kalan Metin için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Seraya gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Emre Metin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle