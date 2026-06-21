×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sera kurulan evde 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Sera#Uyuşturucu#Polis
Sera kurulan evde 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 13:00

Bakırköy’de bir kişinin 'torbacı' diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu temin edenlerin peşine düşen polis bir eve baskın düzenledi ve 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daireye kurduğu serada yetiştirdiği 4 kilo 12 gram marihuana ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bakırköy'de bir şüphelinin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına marihuana dağıttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sera kurulan evde 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu dağıttığı iddia edilen kişinin A.S. (47) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Beylikdüzü'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.S. ile evde bulunan M.Y.A. (41) gözaltına alındı.

Sera kurulan evde 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Haberin Devamı

ÖZEL SERA KURMUŞLAR

Evde yapılan aramalarda, daire içerisinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla özel sera düzeneği kurulduğu tespit edildi. Aramalarda 31 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır halde toplam 4 kilo 12 gram marihuana ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gözden KaçmasınKına gecesine silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 4 yaralıKına gecesine silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 4 yaralıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sera#Uyuşturucu#Polis

BAKMADAN GEÇME!