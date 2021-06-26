Sera Kadıgil CHP’den TİP’e geçti

Kadıgil, istifasını sosyal medya hesabından, “Bilin ki bu adımı saray rejiminden kurtuluş mücadelesine köstek olmak için değil, bilakis daha sol bir ağırlık noktasından destek olmak için atıyorum” sözleriyle duyurdu. CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 135’e düşerken TİP’in 4’e yükseldi. Kadıgil, “Türkiye’nin ilk kadın genel başkanının, Behice Boran’ın partisinin Meclis grubunu, ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı gelmiyor” dedi.

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