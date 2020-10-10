MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
GeriGündem Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Aksu ilçesinde sera atıklarını temizlediği sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Yusuf İsmet Mekik’in (56) sera atıklarını temizlediği sırada bindiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Mekik, çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mekik’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Evli ve 2 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle