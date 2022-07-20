Şer odaklarını söküp atacağız

Haberin Devamı

İran’ın başkenti Tahran’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılımıyla Suriye konulu, Astana formatında üçlü zirve dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı açıklamada dünyaya şu mesajları verdi:

KESİNTİSİZ SÜRECEK

“Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye’den söküp atmakta kararlıyız. PKK/PYD/YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Siz dostlarımızın Türkiye’nin güvenlik endişelerini anladığına dair ifadeler duyuyorum. Buna müteşekkirim ancak sadece sözler yaralara derman olmuyor. Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye’deki durumu ayrıntılı şekilde ele aldık. Çatışma ortamının sona ermesi kalıcı siyasi çözüme ulaşılması amacıyla atabileceğimiz ilave adımları değerlendirdik. Astana platformunun Suriye krizinde çözümü sağlayacak en etkili girişim olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik çağrımızı tekrarladık. Ancak rejim uzlaşmaz bir tutum içinde.





Haberin Devamı

Terör örgütü saldırılarını sürdürürken Türkiye’nin kayıtsız ve hareketsiz kalmasını beklemek mümkün değildir. PKK/PYD/YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bu hâlâ gerçekleşmedi. Tel Rıfat ve Menbiç terör yatağına dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı buraları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Suriyelilerin topraklarına güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşü temin edilmelidir. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye’den 500 binden fazla Suriyeli geri döndü. 1 milyon Suriyelinin dönüşü için hazırlıklarımız sürüyor. Bu krizi biz çıkarmadık külfetinin sadece bizler tarafından yüklenilmesi adil değildir. İdlib’de bugün göreceli de olsa sükunet varsa bu Astana platformumuzun bir başarısıdır. Putin’in müteakip zirveye ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyorum.”

Haberin Devamı

SİYASİ YÖNTEMLE ÇÖZÜLÜR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Suriye krizinin sadece diplomatik ve siyasi yöntemlerle çözülebileceğine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğinin korunması ile Suriye’nin geleceğini Suriyeliler kendileri belirlemelidir. Astana formatında düzenli olarak uzman düzeyinde istişareler yapılacaktır. Bugün Suriye’de terörizm konusunda mücadele konularını detaylıca işledik. Suriye hükümeti, topraklarının büyük çoğunluğunu elinde tutuyor. Fırat’ın doğusundaki durumu değerlendirdik. Orada bazı batılı ülkelerin desteğiyle Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı olarak yabancı askerleri tutma çabaları var. Rusya olarak, oradaki bölgenin kontrolü hükümette olmalıdır. Her Suriyeliye yardım etmeliyiz, barışın olması için.”

Haberin Devamı

REİSİ: ABD SURİYE’Yİ TERK ETMELİDİR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise zirvede yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “ABD’nin Suriye’deki hukuka aykırı varlığı Suriye’yi istikrarsızlaştırıyor. ABD, Suriye’nin doğal kaynaklarını yağmalıyor. Tüm yabancı güçler Suriye’den ayrılmalı. ABD, en kısa zamanda Suriye’yi terk etmelidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğinin korunması ve bölge ülkeler arasında siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz. Bağımsız bir Suriye sadece oradaki halkın sıkıntılarını gidermeye yardımcı olmayacak aynı zamanda komşu ülkelerin de sıkıntılarını giderecektir. İran olarak güçlü bir şekilde Suriye ve Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz. Suriyelilerin evlerine dönmeleri için bölge ülkeler olarak yardımcı olmalıyız.”