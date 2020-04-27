Ser Ne Demek? Ser Nedir? Ser Tdk Kelime Anlamı

Ser kelimesi Türkçeye, Farsça üzerinden geçmiş bir sözcüktür. Birçok kişi bu kelime ile günlük yaşamda karşılaşmakta fakat tam olarak anlamını bilmemektedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise ser kelimesinin anlamı ‘baş, kafa’ şeklinde yer almaktadır. Aynı zamanda hem gerçek anlamı hem de mecazi olarak da belli başlı bazı manalara gelebilmektedir.

Ser Ne Demek?

Ser birçok farklı anlam üzerinden değerlendirilen ve Türkçede yer alan sözcükler arasında bulunmaktadır.

- Baş, kafa,

- Başkan,

- Reis,

Bu anlamlar üzerinden ser kelimesinin tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanmak mümkün.

Ser Nedir?

Farsça kökenli bir kelime olarak Türkçede yerleşik şekilde kullanılan bu isim, gündelik yaşamda da çok sık kullanılan bir sözcük olarak öne çıkmaktadır. Ser kelimesini anlatacak bir örnek vermek gerekirse; ‘Ser verip sır vermemek’ her vatandaşın bildiği ve gündelik yaşamında çok sık kullandığı bir cümle olarak öne çıkıyor. Bu kalıptan yola çıkmak sureti ile farklı cümlelerde de ya da tek başına değişik zamanlarda kullanılabilmektedir.

Baş ve kafa ile beraber aynı zamanda başkan ya da reis gibi değişik anlamlar üzerinden ser kelimesinin kullanabilirsiniz.