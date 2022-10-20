Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sepet sepet zehir

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Operasyon#Polis
Sepet sepet zehir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan sarkıtılan sepetle uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine yaptığı operasyonda evde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu servisi yapılan plastik sepet, 415 gram bonzai ve hassas terazi ele geçti.

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü 15.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan sarkıtılan sepetle uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, alınan bilgiyle yaptıkları araştırma ve hazırlığın ardından ihbardan 3 saat sonra daireye operasyon düzenledi. Evde bulunan Volkan Şentürk (29) ve birlikte yaşadığı Hilal Demir (29) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu servisi yapılan plastik sepet, 415 gram bonzai ve hassas terazi ele geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan çiftin, uyuşturucu sattıkları kişilere evdeki alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu paketlerini balkondan iple sarkıttıkları sepetle verdikleri belirlendi. Emniyet’te sorguları yapılan Volkan Şentürk ve Hilal Demir, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu#Operasyon#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi