Sepet sepet zehir

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İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü 15.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan sarkıtılan sepetle uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, alınan bilgiyle yaptıkları araştırma ve hazırlığın ardından ihbardan 3 saat sonra daireye operasyon düzenledi. Evde bulunan Volkan Şentürk (29) ve birlikte yaşadığı Hilal Demir (29) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu servisi yapılan plastik sepet, 415 gram bonzai ve hassas terazi ele geçti.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Gözaltına alınan çiftin, uyuşturucu sattıkları kişilere evdeki alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu paketlerini balkondan iple sarkıttıkları sepetle verdikleri belirlendi. Emniyet’te sorguları yapılan Volkan Şentürk ve Hilal Demir, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.