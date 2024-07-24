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Hurdacılık görünümüyle 150 milyonluk servet! Sepet sepet para, onlarca lüks konut ve otomobil... Demirdaşlar aile örgütü çökertildi

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#Demirdaşlar#İzmir#Demirdaşlar Çetesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:02

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan Demirdaşlar suç örgütü çökertildi. Operasyonda yüklü miktarda para ele geçirildi. Parayı sözde hurdacılık ve domates işçiliği ile alıkoyuyorlardı. Çete 150 milyon lira parayı aile bireyleri üzerinden aklıyordu. Çeteye düzenlenen operasyondan çarpıcı detaylara CNN TÜRK ulaştı.

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İzmir'de 12 kişilik aileden oluşan bir şebeke çökertildi. Demirdaşlar ailesi olarak bilinen örgütün 150 milyon liralık mal varlığı olduğu ortaya çıktı. El konulan paranın İzmir'de şimdiye kadar narkotik operasyonundan yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Demirdaşlar operasyonunun detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun şu sözlerle anlattı anlattı:

POLİS 1 YILDIR PEŞLERİNDEYDİ

Yaklaşık 150 milyon liralık bir operasyon bu. Kara para aklamanın görüntüleri de var. Aklamak için sepet sepet, poşet poşet milyonluk vurgunu böyle işletiliyordu. İzmir'deki Demirdaşlar ailesi, kara parayı aile üyeleri üzerinden aklıyordu. Bu paralar uyuşturucu ticareti ile geliyordu. Narkotik suçlarla mücadele 1 yıldır bu operasyonun peşindeydi. İzmir'de bu suçtan ele geçirilen en büyük para. Menkul yatırımlar yapıyorlar. Bir de hurdacı işletmesi kuruyorlar. Bütün aile fertlerini çalıştırıyorlar. Bir de domates işçiliği üzerinden kara para aklama serüvenini yürütüyorlar.

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Hurdacılık görünümüyle 150 milyonluk servet Sepet sepet para, onlarca lüks konut ve otomobil... Demirdaşlar aile örgütü çökertildi

12 çete üyesi yakalanıyor ve hepsi aile ferdi. Bunlar İzmir polisinin epeydir peşinde olduğu bir örgüt. Paraları poşetlere ve sepetlere doldurup aklıyorlardı. 36 adet lüks menkulü, 22 adet de lüks araçları var.

Hurdacılık görünümüyle 150 milyonluk servet Sepet sepet para, onlarca lüks konut ve otomobil... Demirdaşlar aile örgütü çökertildi

Operasyondaki para sayma anının görüntüleri de var. Hurdacılık ve domates işçiliği gösterilirken bu paranın kaynağı uyuşturucu ticareti. Şafak baskını ile tek tek adreslere operasyon yapılıyor.

 

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#Demirdaşlar#İzmir#Demirdaşlar Çetesi

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