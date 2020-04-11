Sepet sepet insanlık

Türkiye salgın başladığından bu yana dayanışma konusunda müthiş bir sınav veriyor. Kişisel çabalarla oluşturulan paylaşım sepetlerinde gıdadan temizlik ürünlerine her şey paylaşılıyor. İmkânı olanların ürün eklediği, durumu olmayan vatandaşların da alabildiği uygulamada ‘bir elin verdiğini diğer el görmüyor’.

AKÇAKOCA ÖNCÜ OLDU

Düzce Akçakoca’da savcı Samet Yelis, bu uygulamanın fikir babası. Yelis fikrin nasıl çıktığını şöyle anlatıyor: “Osmanlı döneminden beri geleneğimizde paylaşmak var. Çocukluğumuzdan beri fırınlarda askıda ekmek uygulaması var. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarla geliştirdiğimiz bir fikir oldu. Beş ayrı noktaya stant kurduk. Belediye ile görüştük, zabıta yardımcı oldu. Akçakocalı iş insanları, ticaretle uğraşanlar destek oldu. 10 bin TL civarında ürünle doldurduk. Bu girişimi ben başlattım ama artık Akçakocalılara devrettim, tüm Türkiye’de yayılmasından çok mutluyum.”

‘ONLARA ULAŞMAK İSTEDİK’

Kütahya’nın Gediz Belediyesi de sebze meyve pazarına ‘paylaşım tezgâhı’ kurdu. Gediz Belediyesi’nden Orhan Oktay, “Bizim semt pazarımız cumartesi günleri oluyordu. Buradaki insan yoğunluğunu önlemek amaçlı pazartesi, çarşamba ve cumaya aldık. Pazarın girişinde maske ve kolonya dağıtıyoruz. Bunun dışında ne yapabiliriz diye düşündük ve imkânı olan vatandaşlarımızın, fakir vatandaşlarımıza yardım edebileceği bir tezgâh kurmaya karar verdik. Çünkü bilmediğimiz, elimizin değemediği durumu kötü olan insanlar olabilir. Bu insanlarımıza ulaşmak istedik” ifadelerini kullandı.

ESNAF DA DESTEK VERDİ

Muğla Bodrum’a bağlı Konacık Mahallesi’nde bir market kendi dükkânının önünde bir dolabı paylaşım sepetine çevirdi. Market sorumlusu Yasin Ataş, “Herkes katılıyor, bir şeyler koyuyor. Salgın dönemi için başlattığımız bu uygulamayı ramazanda da sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.



İstanbul’da ise Yeldeğirmeni Mahallesi’nde tütün ürünleri satan İhsan Tekefan paylaşım sepetini dükkânının girişine koydu. Tekefan, “Sepete sürekli yeni ürünler geliyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşıyorsa ne mutlu bize” diye konuştu.

DUYGULANANLAR OLDU

Tezgâhın başında duygusal anların da yaşandığını belirten Gediz Belediyesi’nden Orhan Oktay, “Çekinenler, alırken duygulanıp ağlayan teyzelerimiz oldu” ifadelerini kullandı. Korona salgını bitse bile bu uygulamayı sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Oktay, ‘İmkânı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ uygulamasını standlardan yürüteceklerini söyledi.