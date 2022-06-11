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Şentop’un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı

#Trafik Kazası#Bursa#BURSA
Şentop’un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı

Bursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentopun koruma ekibinin bulunduğu otomobil, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir yolu kuzey gişeleri mevkisinde meydana geldi.

Şentop’un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı

AK Parti 26ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburunun bugün yapılacak düğününe katılmak için Bursaya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentopun koruma ekibinin bulunduğu otomobil, şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Şentop’un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı

Kazada araçta bulunan 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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#Trafik Kazası#Bursa#BURSA

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