Şentop’un büyük acısı

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Tırpancı için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Camisi’nde cenaze namazı töreni düzenlendi. Cenaze namazına TBMM Başkanı Şentop ve Tırpancı’nın yakınları katıldı. Cenaze namazını TBMM Başkanı Şentop kıldırırken helallik isteme sırasında yaptığı konuşmada, “Tabii benim erkek kardeşim yok. Murat Kamil Tırpancı’yla yaşıtız, benden 10 gün büyük idi. Bugüne kadarki hayatımız beraber geçti benim kardeşim hükmündedir. Sizler de kendisini tanıyorsunuz, tanıyanlarınız var. Varsa hakkı hukuku benden talep edebilir. Ben her zaman buradayım” dedi.