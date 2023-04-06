Şentop’tan mermi tepkisi

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Şentop açıklamasında şunları kaydetti: “Grup toplantısında bir Genel Başkan’ın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis’in mekânları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekânı olmamıştır, asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum. TBMM’nin ekranlarda ve satırlarda ‘mermi’ kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclis’e büyük zarar verir.”