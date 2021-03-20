Şentop'tan mektup diplomasisi

ÜST DÜZEY KARAR

Şentop, ilişkilerde sorun yaşanan ülkeler konusunda, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde sürdürülen ilişkilere katkı sağlaması için mektup diplomasisi başlatıyor. Şentop’un bu süreçte üstleneceği rolün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin de konusu olduğu öğrenildi. TBMM Başkanı ilk olarak İsrail Parlamento Başkanı’na mektup yazdı.

İSRAİL’E MEKTUP: Şentop’un mektubunda, Filistin yönetiminin korona aşısı konusunda Türkiye’den talepleri anımsatılarak, özellikle cezaevinde bulunan Filistinlilere aşı yapılmasının insanı bir görev olduğunun dile getirildiği öğrenildi. Sonraki süreçte, ilişkilerin parlamentolar düzeyinde sürdürülmesiyle ilgili mesajlar verdiği belirtildi.

MISIR’LA BENZER TEMAS: TBMM Başkanı’nın, Mısır’la ilişkiler konusunda da çalışma yaptığı öğrenildi. Şentop’un Mısır’la da parlamento başkanı düzeyinde temas kuracağı ve iki ülke ilişkilerinin eski düzeyine kavuşturulması için parlamento heyetleri oluşturulması konusunda girişim başlatacağı öğrenildi. İsrail’le oluşturulan mektup diplomasisinin, Mısır’la da kurulması planlanıyor.

ABD’DE İKİ AYRI ÇALIŞMA: Şentop’un ABD ile ilişkiler konusunda da rol üstleneceği belirtiliyor. Bu konuda iki başlıklı çalışma yapılacak. Bir yandan ABD’deki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla iki ülke ilişkileri konusunda toplantılar düzenleneceği, ikinci aşamada da parlamento başkanıyla bir araya gelinmesinin planlandığı belirtiliyor.

TOPLANTI DİZİSİ: ABD ile kurulacak ilişkilerde, Yahudi lobisi, think-tank kuruluşları da devrede olacak. Türkiye’yi ve iki ülkenin ilişkilerini yakından bilen eski senatör ve siyasetçilerin katılacağı konferanslar düzenlenmesi, iki ülke parlamentolarının dostluk gruplarının devreye sokulması, ardından da parlamento başkanı düzeyinde temasa geçilmesi gibi çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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