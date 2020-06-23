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Haber Giriş: 23.06.2020 - 21:30,Son Güncelleme:

Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi! "Bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli"

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Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi! "Bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli"
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Libya'daki durumu ve Macron'a dair düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fransa CB Macron’un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir.
Üstelik bu iddialar, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir.

Türkiye’nin Libya’daki inisiyatifi, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayanmaktadır.

Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya’da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter’i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.

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